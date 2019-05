et Claire Gaveau

C'est une des conséquences de l'affaire Vincent Lambert. La médiatique bataille judiciaire au sein de cette famille a fait bondir le nombre de directives anticipées alors que les demandes de renseignements ont été multipliées par 30, selon nos informations.



En effet, une disposition de la loi sur la fin de vie permet d'écrire dans un document officiel ce que l'on souhaite. Actuellement, seuls 13% des Français ont rédigé leurs directives anticipées. Mais ces derniers jours, le site service-public.fr reçoit 30.000 visites par jour.

C'est le cas de Brigitte, elle-même mère d'un enfant très lourdement handicapé après un anévrisme à l'âge de 16 ans. "On imprime les papiers, on le fait ce week-end. Je donnerai ce papier à plusieurs personnes comme ça, personne ne pourra dire que je ne l'ai pas dit. Et tous les ans, je renouvellerai ce papier. Je ne changerai pas d'avis. Cette affaire Vincent Lambert, ça m'a réveillée. Il faut qu'il y ait une trace écrite, je ne veux aucune réanimation, aucune aide technique, je veux partir si je dois partir", dit-elle.

