publié le 21/05/2019 à 15:57

C'est un scénario que tout le monde pensait encore improbable la veille. Et pourtant, dans la soirée du lundi 20 mai, la Cour d'appel de Paris a ordonné la reprise des soins de maintien en vie de Vincent Lambert, stoppés quelques heures plus tôt. Ce processus devait entraîner la mort du quadragénaire dans les prochains jours, après six ans de bataille judiciaire entre ses parents et sa femme, Rachel.



La décision de la Cour d'appel est immédiatement exécutoire. Les parents de Vincent Lambert et leurs avocats se sont rendus au CHU de Reims ce mardi matin pour vérifier que l'alimentation de Vincent Lambert a bien repris.

Sur le plan juridique, le Comité international des droits des personnes handicapées (comité de l'ONU) a donné six mois à la France pour communiquer ses arguments et justifier la décision d'arrêt des soins.

Pendant cette période, le dossier Vincent Lambert va être figé. Il faudra attendre que le comité de l'ONU rende sa décision.



Mais quelle qu'elle soit, positive ou négative pour l'arrêt des soins, il y aura fatalement un nouvel affrontement judiciaire entre les deux parties. Les nouveaux recours déposés prendront des semaines, voire des mois.