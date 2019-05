publié le 22/05/2019 à 13:20

Le cauchemar continue pour les salariés d'Ascoval de Saint-Saulve dans le Nord. Le travail a repris mardi 21 mai, sous la coupe du groupe British Steel, après bien des interrogations sur sa solvabilité. Mais les autorités britanniques viennent d'ordonner ce mercredi matin la liquidation pure et simple de British Steel.



Une terrible nouvelle pour les 3.800 employés des deux sites du Nord de l'Angleterre. Les discussions entre le propriétaire du sidérurgiste et le gouvernement pour nationaliser l'entreprise ont échoué.

Cependant, cela ne signifie pas l'arrêt immédiat de la production dans le nord de l'Angleterre. L'administrateur a précisé que le priorité immédiate est de continuer les opérations sur le site. C'est presque une nouvelle surprenante. Même les politiques et les commentateurs, qui d'ordinaire n'aiment pas que le gouvernement vole au secours des entreprises en urgence, espéraient qu'il vienne en aide à British Steel, une marque ancienne et symbolique, bien que l'entreprise en elle-même est encore jeune.

C'est également un coup dur pour le Royaume-Uni à l'heure où le Brexit est à nouveau discuté, avec le nouvel accord présenté mardi par Theresa May. British Steel avait d'ailleurs affirmé quelques jours auparavant, qu'une partie de ses difficultés était due au Brexit, faisant baisser son carnet de commandes européen.



En France, le ministère de l'économie affirme que l'usine Ascoval de Saint-Saulve n'est pas concernée par cette liquidation.

