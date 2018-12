publié le 19/12/2018 à 13:20

Lundi, une femme est arrivée en fin d'après-midi à l'hôpital Lariboisière à Paris, 12 heures après son décès a été constaté dans ce même service d'urgences. Deux enquêtes ont été ouvertes l'une par le parquet de Paris, l'autre en interne. On a encore peu d'éléments sur ce qui s'est passé.



Lundi soir, les pompiers ont amené cette patiente d'une cinquantaine d'années aux urgences de Lariboisière. Selon l'AP-HP, elle a été prise en charge vers 18h45, à un moment où il y a une forte affluence dans le service. Une infirmière d'accueil s'est occupée d'elle avant de l'enregistrer puis de l'orienter vers une salle d'attente. Près de douze heures plus tard, après une nuit passée aux urgences, le personnel du service a constaté vers 6h20 le décès de la patiente.

L'AP-HP a ouvert une enquête en interne, en parallèle à l'enquête judiciaire. L'objectif est de comprendre ce qu'il s'est passé pendant ces douze heures, quelle a été la chronologie des faits et qui sont les responsables. Les circonstances de la mort de cette patiente sont encore floues.

Selon nos informations, il s'agit d'une employée de la Ville de Paris. Une cellule psychologique a d'ailleurs été mise en place pour ses collègues. Cela fait plusieurs mois que les syndicats de l'hôpital alertent sur les difficultés à prendre en charge convenablement les patients à cause notamment du manque de personnel aux urgences.

