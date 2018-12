et AFP

publié le 20/12/2018 à 11:58

Nouvel accident meurtrier en marge du mouvement des "gilets jaunes" entamé le 17 novembre dernier. Jeudi 20 décembre, dans la matinée, un homme de 61 ans est mort près d'Agen. Il a été renversé par un poids-lourd alors qu'il participait à un rassemblement de "gilets jaunes" non loin de l'accès à l’autoroute A62, a-t-on appris auprès de la police et de la préfecture.



Selon les premiers éléments de l'enquête, un poids-lourd était immobilisé près d'une station service quand un deuxième camion, sans remorque, a tenté de le doubler et a percuté le "gilet jaune". Le chauffeur a été placé en garde à vue.

Depuis le début du mouvement, plusieurs accidents meurtriers ont été recensés en marge du mouvement. Christophe Castaner a cette semaine réclamé l'évacuation de plusieurs ronds-points occupés par des "gilets jaunes", invoquant des raisons de sécurité.



Plus d'informations à venir.