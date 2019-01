et Eléanor Douet

Les Français s’intéressent de près à la hausse de 100 euros des salaires au niveau du Smic promise par Emmanuel Macron. Une hausse via l'élargissement de la prime d'activité, mais encore faut-il la demander. En un mois seulement, les demandes ont été multipliées par six.



Pour un salarié payé au SMIC et bénéficiaire de la prime, les revenus vont augmenter de 90 euros par mois au maximum. Le plafond pour percevoir cette aide a été relevé par le gouvernement : il était de 1,2 SMIC auparavant, il est désormais de 1,5 SMIC, ce qui correspond à environ 1.800 euros nets par mois pour un célibataire sans enfant. Avec cet élargissement, 5 millions de foyers sont concernés par la prime d'activité.

Il est possible de faire sa demande jusqu'au 31 janvier, auprès de la Caisse d'Allocations Familiales (Caf), en ligne ou dans un de ses bureaux. Pour savoir si vous êtes éligible à la prime, la Caf a mis en ligne un simulateur qui prend en compte le nouveau montant de l'allocation.

Les personnes qui sont déjà allocataires sont automatiquement bénéficiaires de cette augmentation, il n'y a pas de demande particulière à faire. Vous pourrez consulter le nouveau montant de votre prime d'activité à partir du 29 janvier, sur votre espace Caf.

