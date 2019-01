Tintin fête ses 90 ans : retour sur un mythe de la bande-dessinée

publié le 10/01/2019 à 12:14

Un jeune garçon qui monte dans un train, direction Moscou, le pays des Soviets. Seulement six cases dans le journal belge le Petit Vingtième. Le dessin est encore très grossier. Deux points pour les yeux. Des mains qui n'ont pas de doigts et des chaussures qui ressemblent à des ballons de rugby. Pourtant, ce dessin marque le début d'une très longue vie pour le reporter Tintin dont on fête les 90 ans ce 10 janvier 2019.



Celui qui signe ces six cases s'appelle Georges Rémi. Plus connu sous le nom de Hergé, ses initiales. Ce tout jeune illustrateur est entré au journal quelques années pus tôt comme employé au service des abonnements. Il tape dans l’œil du directeur de la publication, l'abbé Wallez.

À cette époque, dans les années 20, Hergé n'a pas de réel scénario. Il improvise donc de semaine en semaine pour chaque nouvelle planche du journal. Immédiatement, ses bulles tiennent en haleine des milliers de lecteurs.Le succès est tel qu'au bout d'un an, l'abbé Wallez se dit il faut rassembler toutes ces planches dans un livre : ce sera le premier album, Tintin aux pays des Soviets.