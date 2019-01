avec Agathe Landais et La rédaction de RTL

publié le 10/01/2019 à 06:45

Un plan logement de 9 milliards d'euros va être piloté par le Medef et l’organisme "Action Logement", révèle L’Opinion. Il a ainsi la particularité de ne pas être piloté par l'État, une première.



Ces 9 milliards d'euros vont aller directement dans les poches des ménages les plus modestes, afin de les aider dans leur quotidien. D'abord, 1.000 euros d'aide au déménagement vont être proposés par l'organisme privé à ceux qui habitent loin de leur lieu de travail.

Ensuite, le plan vise les travailleurs handicapés. Selon nos informations, 5.000 euros vont être débloqués pour les aider à faire des travaux dans leurs logements, les adapter à leur handicap. Ces mêmes 5.000 euros seront proposés à ceux qui souhaitent adapter leur logement au vieillissement.

Ce plan va pouvoir aussi financer des travaux d'isolation. Se chauffer coûte extrêmement cher, d'autant plus si l'on habite dans une maison vétuste, mal isolée. Le plan proposera ainsi des aides pouvant aller jusqu'à 20.000 euros.D'autres pistes sont aussi à l'étude, notamment des aides pour transformer des bureaux en logements, ou encore pour créer de nouveaux logements sociaux.



En résumé, il s'agit d'un plan extrêmement ambitieux, et ce sont les entreprises qui le proposent. Tout cela serait financé grâce à des emprunts sur les marchés financiers. Sa mise en oeuvre est prévue pour le mois de février.

