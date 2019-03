publié le 28/03/2019 à 12:59

Le verdict est attendu vendredi 29 mars. Le procès de Laurent Dejean s'est ouvert à Toulouse le 14 mars dernier à Toulouse, il est accusé du meurtre de Patricia Bouchon. Cette joggeuse de 49 ans avait disparu le 14 février 2011. Elle a été retrouvée un mois et demi plus tard, le crâne enfoncé, dans un conduit d'eau sous une route. "Je ne suis pas un criminel", répétait encore le suspect ce jeudi 28 mars.



Le dossier manquant de preuves, le réquisitoire était assez surréaliste. L'avocat général s'est comporté comme un avocat de la défense. Il a confié que c'était seulement la troisième fois de sa carrière qu'il demandait un acquittement. La plaidoirie a duré plus de deux heures, au cours desquelles il a minutieusement démoli l'enquête. Il a commencé par attaquer la fragilité des témoignages qui accusent sans preuves. Ensuite, il s'est attardé sur la personnalité de "l'idiot du village" de Laurent Dejean, si éloignée de ce tueur froid et malin qui a réussi à faire disparaître le corps de la joggeuse.

"Les débats n'ont rien apporté" confie le procureur de la République. "Je ne suis convaincu de rien, ni de son innocence, ni de sa culpabilité, je ne sais pas", a-t-il dit. Il a enjoint les jurés à ne pas céder au risque de l'erreur judiciaire. "Il y a trop d'approximations, trop d'hypothèses et moi, on me demanderait de bâtir une certitude sur cela ? C'est impossible. Le droit est un hommage qu'on doit à la vérité" a-t-il confié.

Cette après-midi, la parole sera aux avocats de la défense. Sur le banc des parties civiles, la sœur, le mari et la fille de Patricia Bouchon sont accablés. Mais ils comptent sur les jurés très attentifs aux incohérences de l'accusé pendant ces 12 jours d'audience.

À écouter également dans ce journal

Sécurité routière - Depuis le début de l'année le nombre de morts sur les routes est reparti à la hausse avec une augmentation spectaculaire de 17,1%. Radars détruits par les "gilets jaunes" et météo difficile en serait la cause.



Dépendance - Un plan sur la dépendance a été remis jeudi 28 mars à Agnès Buzyn. Il prévoit notamment d'embaucher 80.000 personnes dans les maisons de retraites et d'aider financièrement ceux qui touchent de petites pensions.



Grand débat - Le gouvernement fera le point sur les principales propositions des citoyens le 8 avril. En attendant, Emmanuel Macron continue son tour de France du grand débat. Il doit échanger avec des maires à Angers avant de rencontrer des enfants ce jeudi 28 mars.





Européennes - Nicolas Dupont-Aignan a présenté sa liste pour les élections européennes de mai 2019.