Sécurité routière : le nombre de morts en hausse de 17,1% en février

et AFP

publié le 28/03/2019 à 10:06

Le chiffre est important : 17,1% sur le seul mois de février. Il correspond à la hausse du nombre de morts sur les routes en France métropolitaine. 253 personnes ont été tuées, soit 37 de plus qu'en février 2018.



Après une baisse "historique" en 2018, l'augmentation du nombre de tués sur les routes a repris en 2019 : en janvier et février. "Après la hausse de la mortalité routière constatée en janvier 2019 (+3,9%, 238 personnes tuées), l'effet de la forte dégradation des radars fixes (dans le cadre du mouvement des "gilets jaunes", ndlr) s'amplifie et se traduit par un relâchement des comportements sur l'ensemble des réseaux" routiers, explique la Sécurité routière dans un communiqué.

Le ministre de l'Intérieur a par ailleurs dénoncé ces dégradations de radars. "Il y a des radars qui sont masqués. Ils ne font pas de photographie, il n'y a pas de procès-verbal, mais ils continuent à enregistrer la vitesse. Au mois de décembre, en moyenne, il y a quatre fois plus d'infractions sur un radar masqué que quand il fonctionne", a déclaré Christophe Castaner, le 1er mars dernier.

"Selon les calculs de l'ONISR, sans ces dégradations, 60 vies supplémentaires auraient pu être épargnées entre novembre et décembre 2018 (30 vies chaque mois)", indique la Sécurité routière sur son site.