publié le 27/03/2019 à 17:42

mardi 26 mars. Les ossements ont été découverts par une habitante d'Helfaut et sa fille, qui participaient à une opération de nettoyage de la nature." data-reactid="22" style="margin-bottom: 1em;">Le 16 mars dernier, une mère et sa fille de 13 ans ont fait une macabre découverte à Helfaut dans le Pas-de-Calais. Alors qu'elles participaient à une opération de nettoyage de la nature, elle ont découvert un squelette humain dans une robe de chambre sur le bord de la départementale 210. Les gendarmes de Saint-Omer ont entamé une enquête pour identifier la victime qui pourrait être morte depuis les années 1990.

mardi 26 mars. Les ossements ont été découverts par une habitante d'Helfaut et sa fille, qui participaient à une opération de nettoyage de la nature." data-reactid="22" style="margin-bottom: 1em;">Les enquêteurs ont de nombreux mystères à résoudre. Depuis combien de temps le corps est-il là ? Pourquoi personne ne l'a vu avant ? A-t-il été déposé récemment ? Des premiers indices ont été récupérés afin d'être analysés pour comprendre ce qu'il s'est passé. Un sac qui contenait des pièces de monnaie, des francs, qui datent du début des années 90, a été découvert a proximité. Les vêtements, étonnamment bien conservés, vont également faire l'objet d'analyses.

mardi 26 mars. Les ossements ont été découverts par une habitante d'Helfaut et sa fille, qui participaient à une opération de nettoyage de la nature." data-reactid="22" style="margin-bottom: 1em;">Le squelette sera prochainement envoyé à l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN), basé à Pontoise (Val-d'Oise). Avec la densité osseuse, l'âge approximatif de la victime au moment de sa mort et son sexe pourront être déterminés. Les possibles traces sur les os pourront dire s'il s'agit d'une affaire criminelle.

mardi 26 mars. Les ossements ont été découverts par une habitante d'Helfaut et sa fille, qui participaient à une opération de nettoyage de la nature." data-reactid="22" style="margin-bottom: 1em;">Il y aura également un prélèvement ADN. Le chef d'escadron Jean-Philippe Teneur, chef du cabinet communication de la région de gendarmerie des Hauts-de-France, explique : "On va aller chercher, dans le fémur, un élément d'ADN, de manière à pouvoir le comparer à d'éventuels membres d'une famille qui auraient signalé une disparition".

mardi 26 mars. Les ossements ont été découverts par une habitante d'Helfaut et sa fille, qui participaient à une opération de nettoyage de la nature." data-reactid="22" style="margin-bottom: 1em;">

Un espoir pour les familles de disparus dans la région

Depuis l'annonce de la découverte du squelette, une dizaine de personnes dont les proches ont disparu s'est manifestée. "Les personnes qui ont eu à connaître la disparition d'un proche peuvent être nourris de beaucoup d'espoirs. Donner un nom à ce squelette permettrait à sa famille de faire le deuil, parce que ce n'est pas facile de faire son deuil sans avoir accès au cadavre", confie Jean-Philippe Teneur.

Le squelette à la robe de chambre est, pour l'instant, ce qu'on appelle un cadavre sous X. Il se peut néanmoins qu'un détail soit déterminant. Près des ossements se trouvait un pacemaker qui pourrait permettre de retrouver l'identité de la victime.