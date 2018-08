publié le 12/08/2018 à 13:31

La marque de vêtements Gap a déjà été sous le feux des critiques l'an dernier pour avoir affiché une femme voilée en vitrine. Rebelote. La polémique suscitée cette semaine par sa dernière campagne de publicité enfle en France et a donné lieu à un véritable débat sur les réseaux sociaux, auquel des élus prennent part.



Ce qui pose problème, c'est la fillette d'une dizaine d'années vêtue d'un hijab - un voile islamique qui laisse le visage apparent - qui pose aux côtés des autres écoliers. "C'est scandaleux de faire une publicité avec une petite fille voilée, estime Anne-Christine Lang, députée République En Marche de Paris, au micro de RTL. On ne peut pas considérer qu'une petite fille porte délibérément le voile, un signe qui indique que, pour toute sa vie, il faudra qu'elle reste à sa place, cachée. Ça dit des choses sur le rapport entre les femmes et les hommes qui ne reflètent pas l'idée que je me fais des relations".

La série problématique intitulée "Back to school" est affichée dans les magasins de Gap et sur son site internet aux États-Unis et en Grande-Bretagne. En France, les photos ont été retirées de la page web. La marque américaine se défend, en disant qu'elle veut prôner la diversité dans ses publicités.

À écouter également dans ce journal

Environnement - Le gouvernement prévoit de lancer un plan en 2020 - dévoilé ce dimanche 12 août dans le JDD - pour en finir avec les bouteilles et les emballages en plastique afin de favoriser le recyclage. Rappelons qu'il faut environ 50 ans pour qu'un gobelet en plastique se décompose, et les Français en utilisent 4 milliards par an.





Déminage - La nuit a été courte pour près de 1.200 habitants de la ville de Rouen à cause du déminage d'une bombe de 220 kilos datant de la Seconde guerre mondiale, tôt ce dimanche 12 août au matin. L'opération s'est passée dans le calme : les habitants, soulagés, ont pu regagner leur domicile.



Paris sportifs - Depuis le mois de juin, les bornes automatiques du PMU tombent en panne les unes après les autres. 1.700 sont hors service et ne sont pas près d'être réparées, en raison d'une grève des agents de maintenance qui protestent contre la fin de leurs contrats d'exclusivité. Celui-ci pourrait mettre de nombreux salariés à la porte.







Athlétisme - Une nouvelle médaille française a été décernée ce dimanche 12 août au matin. En argent, elle a été remportée par Clémence Calvin sur le marathon ; un exploit pour cette Marseillaise qui courait cette distance pour la première fois en championnats d'Europe. Le recordman du saut à la perche, le Français Renaud Lavillenie, va tenter de récupérer son titre, perdu à Amsterdam, en fin d'après-midi.