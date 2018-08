et La rédaction numérique de RTL

publié le 11/08/2018 à 21:21

Drôle de réveil pour un dimanche matin. Ce 12 août, environ 2.500 habitants de Rouen vont devoir évacuer leurs appartements aux aurores, entre 7 et 8 heures du matin. Une bombe datant de la seconde guerre mondiale a été découverte dans le quartier Flaubert, près du centre-ville. "Cette bombe a été découverte sur un chantier. Elle fait environ 220 kilos. Nous avons établi un périmètre de sécurité, tout le monde a été prévenu par la police municipale", a expliqué Sylvain Laquièvre, en charge du dossier à la mairie de Rouen.



Des démineurs spécialement venus de Caen seront en charge de neutraliser la bombe. Un périmètre de sécurité de 270 mètres autour de l’engin explosif a été mis en place. 600 logements et une maison de retraite vont être évacués. Un gymnase sera ouvert pour les rouennais concernés, le temps de désamorcer l’obus, enfoui sous terre depuis plus de 70 ans.