Après la marque de maquillage CoverGirl, c'est au tour de L'Oréal Paris d'élargir sa représentation de la diversité dans l'une de ses publicités avec Amena Khan, blogueuse beauté britannique, mannequin et créatrice de Ardere Cosmetics, marque de cosmétiques pour les peaux au teint médium et non testée sur les animaux.



Pour cette jeune femme suivie par plus de 390.000 personnes sur sa chaîne YouTube et plus de 570.000 sur Instagram, devenir l'une des égéries L'Oréal Paris est un véritable "changement", comme elle écrit sur le réseau social. Amena Khan est en effet la première femme à porter le voile dans une publicité pour shampoing d'une grande marque.

On peut voir la jeune femme - dans cette campagne intitulée "L’Oreal Paris Elvive World of Care" - expliquer que "peu importe si vos cheveux sont exposés ou non, cela ne reflète pas à quel point vous tenez à eux".

Un message d'indépendance

"Combien de marques s'engagent ainsi ? Pas beaucoup", a assuré Amena Khan dans une interview au Vogue britannique. "Ils ont littéralement mis une fille avec un voile - avec des cheveux que vous ne pouvez pas voir - dans une publicité pour un shampoing", a-t-elle ajouté dans cette interview. Pour Amena Khan, L'Oréal Paris se détache alors du produit en lui-même pour "mettre en valeur les voix" de ces nouvelles égéries à l'image du mannequin transgenre Hari Nef.



Parce que oui, ce n'est pas parce qu'on ne voit pas les cheveux d'une femme que cette dernière ne tient pas à ne pas les avoir propres. Ce discours est alors une manière pour la marque de montrer qu'une femme prend soin d'elle pour elle et non pour le regard des autres.



Le contraire "nous enlève notre état d'esprit d'autonomie et d'indépendance", conclut la blogueuse à Vogue. Un beau message d'inspiration qui tend à contredire les préjugés accolés aux femmes qui ont choisi de porter le voile.