publié le 26/11/2018 à 13:22

Les Champs-Elysées se remettent doucement des scènes d'émeutes du samedi 24 novembre. Après cette journée d'affrontement entre "gilets jaunes" et forces de l'ordre, 103 personnes ont été interpellées, 28 gardes à vue ont été prolongées et 47 personnes vont être présentées à la justice dont 27 ce lundi 26 novembre.



Vers dix heures samedi, les "gilets jaunes" ont été infiltrés par 200 militants venus de l'ultra-droite et ce sont eux qui ont initié les affrontements avec les forces de l'ordre. Parmi les 103 personne interpellées, peu de trace de ces militants radicaux et les profils sont beaucoup plus disparates. On retrouve des ouvriers, des mécaniciens ou des maraîchers, âgés d'une vingtaine, d'une trentaine d'années.

La plupart d'entre eux ne sont pas domiciliés en Île-de-France et sont inconnus de la justice. Il s'agit de membres des "gilets jaunes" qui se sont laissés grisés, entraînés dans les violences. En fin de journée, les forces de l'ordre ont également interpellé une poignée de militants venus semble-t-il de l'ultra-gauche. Les 27 personnes qui seront jugées cet après-midi sont poursuivies pour violences, rébellion, menace de mort ou encore recel de vol.

À écouter également dans ce journal :

Transports - La ministre des Transports Élisabeth Borne a présenté les premières mesures du plan mobilité. Pas de vignette poids lourds mais des mesures pour favoriser le covoiturage. Un salarié qui partage son véhicule pourra bénéficier de la part de son employeur d'un forfait de 400 euros par an défiscalisés.



Pollution - Une amende record contre un bateau pollueur. Le capitaine américain d'un navire de croisière, épinglé fin mars à Marseille avec du fiel trop polluant, vient d'être condamné à 100.000 euros d'amende, une première judiciaire en France.



Cinéma - Le réalisateur italien Bernardo Bertolucci est décédé à l'âge de 77 ans. Il était surnommé "le cinéaste de la transgression". En 1987, il entame sa trilogie spirituelle avec Le dernier empereur, récompensé par 9 oscars. Il avait reçu une Palme d'or d'honneur à Cannes en 2011.