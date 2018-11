Débordements sur les Champs-Élysées et loi Mobilités : Élisabeth Borne était l'invitée de RTL

et Marie-Pierre Haddad

publié le 26/11/2018 à 08:39

Le gouvernement va-t-il renoncer à la mise en place de la vignette poids lourds ? Des rumeurs laissaient présager que l'État a décidé de décaler l'entrée en vigueur de cet impôt, initialement prévu à partir de 2020.



Sur RTL, Élisabeth Borne assure qu'"il n’a jamais été question de mettre en place une vignette cette année. En 2019, nos investissement sont financés. Il n’y a pas d’urgence, on travaille pour trouver de nouvelles ressources : 500 millions d'euros. Vous verrez que les investissements que l'on propose sont utiles et indispensables".

La ministre des Transports n'enterre pas définitivement le projet de mise en place d'une taxe poids lourds. "On a le temps d’y travailler. On y travaille. On a besoin de ressources, pour faire les transports dont les Français ont besoin pour leur quotidien", ajoute-t-elle.

À noter que la taxe poids lourds devait rapporter 500 millions d'euros par an pour financer des projets d'infrastructures routières et ferroviaires.