publié le 18/12/2018

La crise des "gilets jaunes" a fait une victime de plus. Un homme est entre la vie et la mort après une bagarre avec un automobiliste à Limay cette nuit dans les Yvelines. L'homme de 30 ans aurait fait une proposition indécente à la compagne du chauffeur. Une violence de nouveau dénoncée par l'exécutif. "Ça suffit", lançait hier le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. Plusieurs baraquements de "gilets jaunes" en Saône-et-Loire ont été démantelés dans la nuit "par sécurité", a expliqué la Préfecture.



À l'autre bout de la France, il y a des irréductibles Bretons au rond-point de Lanester. La météo ne leur fait pas peur, les gendarmes encore moins. "Moi je reste sur place, je continue à me battre pour les 'gilets jaunes' c'est tout", assure Sandrine venue avec son enfant de 2 ans. Et si la police arrive ? "Ce n'est pas grave, on les affrontera", lance-t-elle déterminée.

"On sera peut-être dégagés, mais on n'a pas peur. Si c'est le cas, ça sera le jeu du chat et de la souris. Il n'y a pas que les ronds-points, si ce n'est pas là ça sera ailleurs", explique Renaud qui salue le "calme" qui règne depuis plusieurs semaines sur le giratoire occupé. "On est des gens gentils, on sait ce qu'on veut, on ne lâchera rien dans la gentillesse et la bonne humeur". De son côté, la mairie de Lanester reste neutre.

À écouter également dans ce journal

Politique - Stéphane Bern, chargé d'une mission sur le patrimoine, s'est indigné sur Twitter de la décision de l'Assemblée nationale de rétablir la taxation du Loto du patrimoine, que l'État prélève habituellement sur les jeux de loteries de la Française des jeux.



Société - 17 personnes ont été interpellées puis placées en garde à vue après l'incendie du péage de Bandol dans la nuit.



Société - À partir d'aujourd'hui, les académies vont publier leur carte des spécialités qui seront proposées aux lycéens de secondes dès la rentrée 2019.



Justice - Un homme soupçonné d'avoir fourni des armes au terroriste de Strasbourg a été mis en examen et écroué lundi 17 décembre.



Sport - L’entraîneur portugais de Manchester United, José Mourinho a été prié de quitter le club en petite forme depuis le début de la saison. Manchester United n'est que 6e au classement de la Premier League, à 19 points du leader, Liverpool.