publié le 18/12/2018 à 11:50

La chanteuse Carla Bruni a inauguré lundi lundi son double de cire dans les galeries du musée Grévin où elle rejoindra son époux Nicolas Sarkozy. La statue de Carla Bruni sera installée dans la salle des Colonnes, une guitare à la main, à côté de celle de l'ancien chef de l'État qui avait fait son entrée au "panthéon de cire" au lendemain de son élection à la présidence de la République en 2007.



"Je suis très heureuse parce que quand on ne sera plus là - ce qui arrive à tout le monde, c'est connu - eh bien moi je serai avec mon mari pour l'éternité", a salué Carla Bruni à côté de son double de cire. Nicolas Sarkozy était d'ailleurs présent pour accompagner son épouse.

"C'est très important pour elle parce que c'est la preuve qu'elle est entrée dans le cœur des Français. Quand on est dans le musée Grévin c'est qu'on est dans le cœur des Français", a insisté Nicolas Sarkozy. "Ça s'inscrit dans une histoire et une tradition. Comme l'a dit Stéphane Bern ce sont deux choses qui comptent. Mais pour moi vous savez, y'a pas deux Carla Bruni, il n'y en a qu'une seule. Et j'ai l'avantage d'avoir celle qui parle". Et Carla Bruni de couper : "Mais est-ce un avantage ?". Amusé, Nicolas Sarkozy a complété auprès de nos confrères de CNews : "Ça pourrait se discuter, mais disons qu'à la télévision pour moi c'est un avantage".

Carla Bruni avait été élue par l'académie Grévin dès 2008 en tant que chanteuse, mais son entrée avait été reportée. Dans l'histoire du musée Grévin, d'autres couples emblématiques ont été représentés dont Marie-Antoinette et Louis XVI, Marie et Pierre Curie, et plus récemment Angelina Jolie et Brad Pitt, Céline Dion et René Angelil, Arielle Dombasle et Bernard-Henri Lévy.



Carla Bruni fait son entrée comme "artiste internationale aux multiples talents, tour à tour mannequin, chanteuse et femme engagée dans la lutte contre le sida comme ambassadrice mondiale pour la protection des mères et des enfants auprès du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme", souligne l'académie Grévin. En 2009, Carla Bruni a créé une fondation qui porte son nom, destinée à promouvoir l'accès à la culture.

Créé en 1882 par le journaliste Arthur Meyer et le sculpteur Alfred Grévin, le musée éponyme accueille chaque année 800.000 visiteurs.