Attentat de Strasbourg : un proche de Chérif Chekatt mis en examen

et AFP

publié le 17/12/2018 à 22:44

Un proche de Chérif Chekatt, l'auteur de l'attentat de Strasbourg, abattu jeudi 13 décembre au terme d'une traque de deux jours, a été mis en examen lundi 17 décembre dans la soirée par un juge antiterroriste et placé en détention provisoire, selon une source judiciaire.



Arrêté jeudi, cet homme de 37 ans est soupçonné d'avoir joué un rôle dans la fourniture du revolver utilisé par le tueur. Il a été mis en examen pour "association de malfaiteurs terroriste criminelle" et "acquisition, détention et cession d'armes de catégorie B par au moins deux personnes en relation avec une entreprise terroriste". L'individu a été écroué conformément aux réquisitions du parquet de Paris.

Deux personnes avaient été placées en garde à vue plus tôt ce lundi dans la cadre de l'information judiciaire ouverte sur l'attentat de Strasbourg.