Emmanuel Macron annule un déplacement à Biarritz pour s'occuper du grand débat national, annoncé la semaine dernière. Le président de la République devait prononcer un discours dans le cadre de la présidence française du G7, mais il préfère rester à l'Élysée pour une réunion qui vise à clarifier les règles de cette consultation.



Il faut dire que ça se complique... Comme l'atteste une lettre adressée à Matignon, que RTL a pu se procurer. Chantal Jouanno en est à l'origine, elle qui est censée tout organiser. Elle exprime désormais ouvertement ses doutes. Ce n’est pas encore la grande confiance.



Au lendemain de sa rencontre avec Édouard Philippe, Chantal Jouanno, la présidente de la commission nationale du débat public, met en garde le gouvernement. Elle rappelle que sa commission est indépendante.

Pas un débat sous le contrôle de l'Élysée

Et aussi que c’est elle et elle seule qui organise les débats et qui rédige les conclusions. Elle prévient : "Les réunions qui seront organisées n’ont pas vocation à se transformer en meeting politique". Ni pour le gouvernement, prévient-elle, ni pour aucun autre parti politique.



Une précision importante alors que La République En Marche a déjà fait savoir qu’elle voulait participer au débat. Voilà la majorité prévenue ! Les ministres qui assisteront aux réunions aussi sont mis en garde. Ils sont priés de ne pas faire de discours, de s’asseoir, d’écouter et de répondre aux citoyens le cas échéant.





Enfin, comme pour s’assurer qu’il ne s’agit pas là d’un débat pipé d’avance, la commission demande au gouvernement de s’engager clairement sur la manière dont il répondra aux attentes et aux propositions qui se seront exprimées. "La défiance à l’égard de la sincérité" est forte, prévient Chantal Jouanno. En clair, il ne faut surtout pas un débat sous le contrôle de l'Élysée et qui ne sert à rien.