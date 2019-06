publié le 05/06/2019 à 10:58

Une relation à distance qui vire au cauchemar. Avant, pendant et après le Débarquement du 6 juin 1944, Peggy a pu correspondre par courrier avec son mari, le lieutenant américain Billie Harris, qui était pilote. Leur histoire d’amour était une histoire de guerre. Peggy travaillait sur une base aérienne de l’Oklahoma, aux États-Unis et Billie n'était autre que le fils de l’un de ses supérieurs.



Peggy et Billie ont correspondu pendant plusieurs mois à distance, avant de se rencontrer réellement en 1943 et de se marier quelques mois plus tard. Mais sa permission a été interrompue quand des pilotes sont morts, torpillés dans leur navire par les Allemands. Il a donc dû partir, six semaines seulement après ses noces avec Peggy.

En 1944, elle a reçu une lettre de Billie, datée du 8 juillet, qui lui disait qu’après une centaine de missions au dessus de la France depuis le Débarquement, il avait reçu plusieurs médailles et allait rentrer en Amérique. Mais quelques jours plus tard, elle a appris par télégramme que son mari avait été tué en mission, le 17 juillet. Dans les mois qui ont suivi, elle a demandé à en savoir plus mais on lui a dit qu’en fait Billie était porté disparu. Peggy ne savait pas ce qui lui était réellement arrivé et elle a attendu longtemps avant d'obtenir une réponse à ses interrogations.

Un village français honore sa mémoire depuis plus de 70 ans

Ce n'est qu'en 2006, soit 62 ans après le Débarquement, qu'elle découvre que l’avion de Billie avait été abattu au dessus de la commune des Ventes, dans l’Eure, en Normandie, loin des plages du Débarquement.



Peggy a pu venir dans le village, à l’age de 87 ans, émue de voir que les habitants n’avaient pas oublié son mari. Ils avaient enterré Billie Harris dans le cimetière et trois fois par an, pendant plus de 70 ans, ils lui ont rendu hommage, notamment le jour du Débarquement.



Elle pensait être toute seule à se souvenir de Billie, mais en réalité, un village français avait honoré sa mémoire et son courage, génération après génération. Les petits des Ventes savent qui est Billie Harris. Les restes de sa dépouille ont été déplacés jusqu’au cimetière américain de Colleville-sur-Mer, mais il reste sa tombe et une rue à son nom.



Peggy ne s'est quant à elle jamais remariée. Elle dit que Billie a vécu le reste de sa vie marié avec elle. Alors elle a promis de faire de même, de lui rester fidèle toute sa vie. Un choix très clair, qu’elle a fait très tôt après la disparition de Billie, un homme qu'elle n'a connu qu'un an et qui est parti six semaines après leur union. "Nous avons eu assez de temps. Assez de temps pour toute une vie" affirme-t-elle avec émotion.