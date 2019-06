publié le 04/06/2019 à 09:28

Ils seront plusieurs dizaines à survoler le ciel de Normandie lors des commémorations du 75e anniversaire du Débarquement. Ces avions américains sur lesquels on aperçoit les bandeaux noirs et blancs de l’opération Overlord, des Douglas DC 3 bimoteurs à hélices et des C 47, que les Britanniques appelaient les Dakota, vont donc se refaire une jeunesse pour l'événement.



Les organisateurs américains disent que jamais depuis la fin de la Seconde guerre mondiale, autant d’avions de ce type n’ont franchi l’Atlantique. Ils étaient une dizaine à décoller du Connecticut, au nord de New York, le dimanche 19 mai. Ils ont, dans un premier temps, survolé la statue de la Liberté avant de prendre la direction du Nord car il faut savoir que la traversée jusqu’à l’Europe s’est faite par étapes, le long de la côte Atlantique, comme à l’époque.

Le premier arrêt s'est fait à Terre-Neuve au Canada puis le second au sud du Groenland, avant de rejoindre Reykavik en Islande, un aéroport de la côte ouest de l’Écosse et enfin l’aérodrome de Duxford, en Angleterre. Pour nous Français, on pourra aussi en apercevoir à l’aéroport de Caen.

La dernière grande reconstitution de ce genre

Il vous sera donc possible de pouvoir les voir voler dans le ciel de Normandie. Alors, pas le 6, qui est un jour de mémoire, de silence mais ce mercredi 5 juin, il est prévu que 250 parachutistes embarquent en Angleterre, traversent la Manche avant de sauter en uniforme sur des points stratégiques.



Le 6 juin 1944, iI y avait plus de 800 avions de ce type, 13.000 parachutistes américains et presque autant de Britanniques. De leur côté, les organisateurs américains de cet événement pensent que c’est la dernière grande reconstitution de ce genre.



Ces avions d'époque n’appartiennent pas à l'armée américaine mais à des organisations privées. Cette reconstitution a été financée par des collectes de dons aux États-Unis et en Europe. À titre d'exemple, rien que le carburant coûte 2 millions de dollars. Beaucoup de donateurs ont répondu présent car derrière le rappel historique du courage de ces hommes, c’est aussi une manière de souligner l’effort de guerre gigantesque mené par les États-Unis, dans les deux années et demi qui ont suivi Pearl Harbor, pour produire ces avions, qui ont permis de faire la différence et de gagner la guerre.