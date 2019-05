L'heure du crime : enquête sur la personnalité énigmatique de Nordahl Lelandais

publié le 20/02/2019 à 21:00

Une émission spéciale de l’heure du crime ce soir, consacrée à la personnalité pour le moins étrange de Nordahl Lelandais. Mis en examen pour deux meurtres, celui du Caporal Arthur Noyer et celui de la petite Maëlys, il est également mis en cause pour deux agressions sexuelles sur des mineures, deux petites filles de sa famille, dont la plus jeune avait 4 ans à l’époque des faits.



Nordahl Lelandais, malgré ses aveux pour les homicides, et malgré les vidéos de ses agressions, est présumé innocent jusqu’à l’issue des procès où il devra répondre de ses actes.

Ce soir avec mes invités, journaliste, avocat et psycho criminologue, nous tentons de cerner la personnalité de cet homme en revenant sur son histoire, son enfance, ses années de collèges et sa vie d’adulte.

Comment expliquer ses passages à l’acte qui semblent concentrés sur une période de temps très récente ? A-t-il le profil d’un serial killer, et dans ce cas, quand aurait-il commencé à tuer ? Est-il un prédateur sexuel solitaire, attiré à la fois par les hommes mais aussi par des enfants ?





Sa famille, ses proches, ses quelques amis, semblent n’avoir jamais soupçonné qu’il pouvait être impliqué dans des affaires criminelles…

Nos invités

Thibault Solano, journaliste au journal L’Express. Il a signé un article paru sur le site de l’Express la semaine dernière, intitulé « Le drame secret de Nordahl Lelandais ». L'homme au passé énigmatique assure aux experts psychologues qu'un événement l'a fait basculer en 2017, Me Caroline Rémond, du barreau de Paris avocate des parents des petites cousines de Nordahl Lelandais. Pour rappel, il a reconnu en décembre dernier, avoir commis des attouchements sur deux de ses petites cousines. Agnès Grossmann, journaliste, documentariste, réalisatrice de télévision Elle a écrit « L’enfance des criminels » chez Hors Collection, Michèle Agrapart Delmas psycho-criminologue.