Léna Situations : pourquoi la nouvelle boutique éphémère Hôtel Mahfouf cartonne

Léna Mahfouf, connue en ligne sous le pseudonyme de Lena Situations, transforme de nouveau tout ce qu'elle touche en or. Un an après avoir créé sa marque, la "dame d'Instagram" aux 4 millions d'abonnés, a ouvert un troisième lieu de rencontre éphémère dans le Xᵉ arrondissement de Paris. Après le Room Service et le Chalet, la jeune entrepreneuse de 25 ans a ouvert un nouveau "pop-up store" basé sur le thème de la piscine, un "lieu de rencontre", définit-elle, qui combine une boutique de vêtements et d'accessoires, un restaurant et une terrasse.

Quelque temps après le lancement de la septième saison des "vlogs d'août", durant laquelle la vidéaste publie une vidéo récapitulative de son quotidien chaque jour pendant un mois, l'ouverture du pop-up a eu lieu le 3 août dernier. Pour l'occasion, des milliers de personnes se massent chaque jour sur le trottoir devant les portes de l'Hôtel Mahfouf, patientant parfois plusieurs heures avant de rentrer dans ce lieu hybride.

"J'ai pris le train à 5h24 pour être le plus tôt ici", affirme Cassandra, qui a fait le trajet depuis Nantes pour venir. "Ce matin, je suis arrivée à 8 h pour l'ouverture et à 10 h 30". L'intérieur grouille de monde, et les clients patientent en caisses. Chacun souhaite repartir avec son pull, son jogging ou sa casquette brodée du logo de la marque. Une des clientes repart avec un pull payé 65 euros, et justifie son achat par la qualité du produit. "Même si je suis fan, je n'aurais pas acheté si je n'avais pas aimé la qualité", affirme-t-elle.

Si certains viennent pour acheter, d'autres souhaitent goûter à la carte du restaurant ou encore espérer apercevoir la maîtresse des lieux, Léna Mahfouf, ce qui contribue à accentuer l'affluence au sein du lieu. "On se reconnait beaucoup en elle, et elle est très chaleureuse, très inspirante aussi par son parcours", précise l'une de ses abonnées. Au total, plus de 30.000 personnes sont attendues à l'Hôtel Mahfouf jusqu'à sa fermeture, le 31 août prochain.