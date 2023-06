Les Skyblogs, stars du web des années 2000, vont bientôt disparaître

C’était un passage quasiment obligé pour tous les enfants, adolescents et jeunes adultes dans les années 2000. La plateforme Skyblog, qui a hébergé des millions de blogs, va disparaître dans les prochaines semaines. La radio Skyrock, propriétaire de Skyblog, a confirmé vendredi la fermeture pour le 21 août prochain.

Pierre Bellanger, fondateur et président du groupe Skyrock, avait expliqué les raisons de cet arrêt dans un long post de blog, publié le vendredi 16 juin dernier. "Aujourd'hui, les skyblogs rentrent dans l'Histoire. Pour nous mettre en conformité avec la législation sur les données personnelles, pour conserver la plateforme et les skyblogs dans leur présentation candide et éruptive, il nous faut la geler et la retirer de l'accès public", explique-t-il.

La plateforme avait été lancée en 2002 et avait rapidement connu un grand succès. Les internautes pouvaient alimenter leurs blogs avec du texte, des photos, des vidéos ou des gifs, avec une section permettant les commentaires en dessous de chaque post. Selon Skyrock, ce réseau social avant l’heure était même devenu le 17ᵉ site internet le plus visité au monde, en 2007. La plateforme n’avait cependant pas résisté face à l’essor de Facebook et d’autres réseaux sociaux.

Une procédure pour sauvegarder son blog sur son ordinateur

Skyrock a tout de même pensé aux nostalgiques qui souhaiteraient remettre la main sur leurs blogs, parfois honteux, de jeunesse et d’adolescence. "Chacun pourra transférer sur sa machine son blog, s'il le souhaite, et éventuellement l'effacer. Puis ce trésor sociologique sera anonymisé et prendra le chemin des archives nationales", a précisé Pierre Bellanger, le patron de Skyrock. Le post de blog précise également la marche à suivre pour sauvegarder son blog sur son ordinateur.

Cette annonce intervient quelques jours après que le groupe Kyo, emblématique des années 2000, a ouvert un skyblog. La formation française a décidé de retourner dans le temps pour fêter les 20 ans de son album "Le Chemin", qui contient son tube Dernière danse. Kyo a dévoilé sur ce blog une nouvelle version de cette chanson culte, avec Cœur de Pirate. La preuve que la nostalgie autour des Skyblogs n'a pas disparu.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info