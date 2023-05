L'influenceuse Léna Mahfouf, connue sous le nom de Léna Situations, a dénoncé la grossophobie dont elle est victime sur les réseaux sociaux. La jeune femme de 25 ans a défilé sur le tapis rouge du festival de Cannes le 22 mai dernier à l'occasion de la projection de la série The Idol, avec une robe Vivienne Westwood de 1994. Le tissu noir du vêtement, imprimé de branchages blancs, habillait son corps sous la forme d'un body bustier et d'une traîne partant de son dos. Les internautes s'en sont pris à ses jambes nues, le comparant méchamment à "une dinde" sur Instagram.

Des commentaires sur son physique, que la jeune femme a exposé dans une story le lendemain. On pouvait lire par exemple : "elle mange bien à la cantine cette parasite", "trop de burgers", "corps de lâche" ou encore "on dirait une dinde".

Lena Situations veut partager "quelque chose de vraie"

Malheureusement, la très médiatisée "dame d'Instagram" est régulièrement la cible de cyberharcèlement. Elle s'est exprimée sur les réseaux sociaux ce mardi 25 mai. "J'ai toujours été plus ou moins à l'aise avec mon corps... jusqu'à ces derniers mois. J'ai pris du poids j'en suis consciente, ma morphologie a changé j'en suis consciente mais internet s'en est rendu compte avant moi et souhaite bien le partager", écrit-elle.

"Depuis deux ans j'ai fait le choix de ne plus utiliser de filtre afin de montrer une image honnête et non modifiée, quelque chose de vrai. J'essaie de faire de mes plateformes un lieu où je me sens assez confiante pour partager avec 4 millions de personnes mes facettes avec lesquelles je ne suis pas 100% en paix", explique l'influenceuse.

