Environnement : à la découverte du lobby de Poissy

publié le 25/11/2019 à 04:59

Depuis deux ans, une quinzaine d'élèves originaires des Yvelines ont fait bouger les choses en matière d'environnement. On les appelle même le lobby de Poissy. Ils ont rencontré des scientifiques, des ministres, des députés et mercredi 27 novembre, ils iront présenter devant le Parlement à Strasbourg la première déclaration des droits de la planète et du vivant, un texte co-rédigé avec des classes de toute l'Europe.

"Il y a quelque chose qui est en train de bouger chez les enfants, il y a une forme d'inquiétude. Quand on leur parle du réchauffement climatique, ils savent très bien ce que cela veut dire alors que quelques années plus tôt, c'était encore quelque chose d'assez vague, souligne Yann Arthus-Bertrand. Si les enfants veulent vraiment du bio dans les cantines, c'est à eux de le demander !"

Greta Thunberg "c'est le miracle que j'attendais. Ce qu'elle arrive à faire, c'est incroyable", souligne l'écologiste qui a décidé de ne plus prendre l'avion. Les élèves de CM2 de l'école élémentaire de Montaigne ont décidé de créer le lobby de Poissy au moment de la démission de Nicolas Hulot.

Lutte contre la pollution lumineuse

Au départ, c'est un projet pédagogique, la maîtresse propose d'inscrire la classe au Parlement des enfants, le pendant du parlement des adultes."On décide de rencontrer Nicolas Hulot qui était encore ministre mais là patatras", raconte Elsa Da Costa Grangier, productrice qui a suivi cette classe.

Les enfants ne se découragent pas et créent leur association, le "lobby de Poissy" en réaction au discours de Nicolas Hulot qui avançait que les lobby l'avaient empêché de travailler. Ils se comportent comme de véritables lobbyistes et rencontrent des personnalités pour leur demander de porter leur cause. En premier lieu, la pollution lumineuse.