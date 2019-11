publié le 03/11/2019 à 21:25

Autrefois disparu, le loup est de retour sur les verts pâturages de l'Hexagone. Protégée, l'espèce n'en reste pas moins une menace permanente pour les éleveurs et leurs bêtes. Le loup fait d'ailleurs l'objet d'un quota d'abattage que certains veulent relever.

"Aujourd'hui, l'État se donne le droit d'abattre une centaine d'individus", déplore Bertrand Sicard, vice-président de Ferus, une association de protection et de conservation du loup, de l'ours et du lynx. Or il y aurait à peine plus de 500 loups en France, précise Marc Giraud, président de l'Aspas, association pour la Protection des Animaux Sauvages. Un chiffre dérisoire comparé aux 2.500 loups que compte l'Espagne.

Marc Giraud comprend néanmoins la problématique posée par le retour du loup en France. Mais il tient à souligner que "défendre le loup, ce n'est pas attaquer les éleveurs". Pour Bertrand Sicard, les agriculteurs ont "perdu la culture de la protection [des troupeaux] depuis très longtemps" en raison de l'évolution de l'agriculture.

Il rappelle que la présence humaine et de chiens de protection peuvent sauver les bêtes, ainsi qu'un bon parcage nocturne. "Si ce triptyque est bien organisé, il y a une baisse considérable de la prédation", développe-t-il.