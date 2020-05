Le meilleur de Laurent Gerra avec Emmanuel et Brigitte Macron

publié le 16/05/2020 à 08:57

"Deux fois deux : quatre, quatre fois quatre : seize"... "Manu, Emmanuel ? Tu comptes le nombre de tests qui nous manquent ?", demande Brigitte. Mais non, le Président de la République fait plutôt son cahier de vacances car "l'été apprenant, c'est notre prooooooojet", s'emporte-t-il.

"Mais ce n'est pas encore l'été apprenant, c'est la rentré des classes. Avale ton Benco, tu t'habilles, je t'ai préparé ton cartable avec des BN pour ton goûter", s'agace l'ancienne professeure d'Emmanuel Macron.

"Bonjour Mireille Darc ? Pardon, je me trompe à cause de la coiffure. C'est François Hollande à l'appareil. C'est sûr que les salons de coiffure vont rouvrir ? Je n'ose plus faire ma teinture à l'encre de Chine parce que ce qui vient de Chine me fait peur...", demande-t-il à la Première dame, visiblement agacée de devoir gérer le sort de la France.

"Vous avez eu le temps de lire mes propositions pour sauver le monde ?, demande Nicolas Hulot. Proposition un : transcender la peur. Proposition deux : le temps est venu de ne plus se mentir..."