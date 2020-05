La chronique de Laurent Gerra du 15 mai 2020

publié le 15/05/2020 à 09:30

Enrico Macias vient juste de se déconfiner, "et je n’ai pas encore eu le temps d’aller chez Abdullah Tif (…), en vrai il s’appelle Abdullah Zeytoun, mais comme il est coiffeur, son salon s’appelle Abdullah Tif parce qu’il nous coupe les tifs. Et comme il était fermé Abdullah Tif, ça explique qu’avec mes cheveux tous blancs, tous frisés, qui ont poussé, je ressemble à Angelo Branduardi sous la neige."

Enrico Macias avait du monde chez lui pendant le confinement, mais "il était temps que ça se termine. Toujours la main sur le cœur, j’ai accueilli à domicile tata Djamila, tonton Abdel, mémé Malika et toute la smala qui ont débarqué avec pleins de provisions de semoule ! On en a mangé du couscous. Couscous boulettes, couscous poisson, couscous poulet, couscous agneau, couscous royal… On a même mangé du couscous fondue savoyarde."

Qu’importe le coronavirus, Yann Queffelec ne peut pas s’empêcher de tarir des éloges pour la Bretagne : "La Bretagne c’est génial ! Vous avez vu la carte, tout est en vert en Bretagne. Tout le monde sort de chez soi, même le loup, le renard, la belette, on va fêter le déconfinement au chouchen, au Fest-noz, du tonnerre !"

Comme la Bretagne n’a quasiment pas été touchée par le coronavirus, des élus bretons réclament la réouverture immédiate des plages. "Ils ont raison, aller hop, à l’eau ! Chez nous la mer est tellement chaude que ça va cuire le virus, c’est génial !".