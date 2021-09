Le meilleur de Laurent Gerra avec Thomas Pesquet et Laurent Ruquier

Tous les samedis soir, Laurent Ruquier crée l'événement avec son émission On est en direct et reçoit avec Léa Salamé celles et ceux qui font l'actualité. Aujourd'hui, l'invité exceptionnel est notre astronaute préféré : Thomas Pesquet.

"Nous aussi Thomas Pesquet on tourne comme vous, avec l'argent du contribuable", rigole l'animateur, "alors on a envie de vous demander qu'est-ce que vous foutez là-haut". La réponse de Thomas Pesquet : "J'observe, j'observe notre planète. Vous savez dans l'espace, notre planète est toute petite. Même les pyramides d'Egypte sont plus petites que ma bite."

Léa Salamé relance l'astronaute : "Sérieusement, à quoi passez-vous vos journées Thomas Pesquet ?" Il répond : "Je lis des dictées à destination des lycéens de la Terre. Hier j'ai lu une poésie sur l'espace. En revenant de Mars, la digue, la digue. En revenant de Mars, la digue du cul".