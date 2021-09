La chronique de Laurent Gerra du 23 septembre 2021

L'humoriste reprend alors le ton de Fabrice Luchini pour parler de l'autodafé de bande dessinées qui a eu lieu la semaine dernière au Canada. "Le mâle blanc de plus de 50 ans aussi, est décrit d’une façon dédaigneuse par la culture wok, et c’est pas pour ça que je vais organiser un autodafé avec les livres d’Alice Coffin et Rokhaya Diallo." commente Laurent Gerra sous les airs de Fabrice Luchini.

Laurent Gerra adopte ensuite la voix de Laurent Ruquier le temps d'une émission "On est en direct". Dans la voix de l'humoriste, Laurent Ruquier et Léa Salamé reçoivent Thomas Pasquet. Ce dernier raconte son quotidien à bord de la station spatiale internationale : "Le soir, je bois de la vodka en boule avec mon homologue russe, Youri Margarine. Celui qu’on appelle "passe-moi l’beurre"."

C'est dans les mots de Jean-Marie Bigard que Laurent Gerra termine ses imitations. Ce dernier aurait développer sa web TV et l'extrait joué par l'imitateur semble prometteur : "Avec aujourd’hui une émission sur le spectacle… Et comme par hasard, si t’enlèves du mot spectacle, le S, le C, le A, le L et le E, il reste le mot "pet" ".

Lire la suite