Le meilleur de Laurent Gerra avec Michel Houellebecq et Patrick Sébastien

La rentrée littéraire bat son plein avec, cette année, pas moins de 550 nouveaux chefs-d'œuvre à lire absolument. Pour l'occasion, Michel Houellebecq se la joue stratégique cette année : "J’ai fait deux piles : les livres qui donnent la pêche sur les familles dysfonctionnelles et les incestes, et les livres feel good sur les pères indignes, les oncles collabos et la maltraitance", confie l'écrivain.

De son côté, Patrick Sébastien va bientôt partir en tournée avec son Plus grand Cabaret du monde. Pour l'occasion, il a recruté de nouveaux talents : "J’ai un couple de contorsionnistes lesbiennes afghanes, Kalach et Nikoff, qu’on appelle aussi les sœurs Taliban", explique le présentateur.

Il détaille ensuite le numéro : "Kalach et Nikoff, qu’ont pas vu de rasoir depuis longtemps, passent leurs têtes entre leurs jambes et comme par magie, y a deux barbus qui apparaissent ! C’est génial !".