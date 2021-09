La chronique de Laurent Gerra du mercredi 22 septembre

L'automne est là en ce mercredi 22 septembre. Mais les légumes sont toujours présents en nombre dans les jardins. Notre spécialiste Stéphane Marie fait le point sur ceux que l'on peut encore trouver : "Et bien d’abord, des légumes verts ! De la Sandrine Rousseau, du Yannick Jadot, de l’Eric Piolle, et tout un tas d’autres végétaux issus de la cancel-culture."

De son côté, Thierry Ardisson va faire son grand retour à la télévision avec "Hôtel du temps". Et celui-ci a d’ores et déjà tourné un numéro consacré à Jean-Paul Belmondo, disparu récemment. Voici un extrait : "Salut les dédé, salut les cédé, salut les décédés… Ce soir dans mon Hôtel du temps, je reçois un nouveau venu… Jean-Paul Belmondo… Salut, ma poule ! (...) Alors Jean-Paul, qu’est-ce que ça te fait d’être mort ?"



Concernant l'actualité musicale de cet automne, Dany Brillant revient enfin avec un deuxième volume de reprises des chansons de Charles Aznavour : "Ah non, euh ! J’en ai fait plusieurs, des cartons. Je les ai emballés moi-même mes disques dans mes cartons comme Suzette. Suzette aussi, je l’ai emballée ! A one, a two, a one, two, trois, quatre (il chante) : J’ai perdu la tête depuis que j’ai vu Suzette."