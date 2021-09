Le meilleur de Laurent Gerra avec Sandrine Rousseau et Pascal Praud

Sandrine Rousseau, la candidate éco-féministe à la primaire des écologistes, a encore fait parler d’elle. Sur Twitter, elle a rendu hommage non pas à Jean-Paul Belmondo mais à Jean-Pierre Belmondo. Une faute sur le prénom de l’acteur doublée d’une faute de français dans son tweet qui exaspère le pape de l’écologie française, Nicolas Hulot. "Je viens de pénétrer dans le cerveau de Sandrine Rousseau... c’est magnifique, il n’y a rien, c’est le monde du silence, Waouh !", relate l'ancien ministre. "J’ai parlé trop tôt, ce monde du silence est malheureusement pollué par ses tweets hommages (...) Je viens de tomber sur les prochains tweets que Sandrine Rousseau a déjà préparé, dont celui où elle rend hommage à Bernard Delon et à ses films Le père noël est une ordure et La Grande Vadrouille".



De son côté, Pascal Praud est venu en studio présenter le programme des Auditeurs ont la parole. "J’ai décidé que Les auditeurs ont la parole serait une émission où les opinions les plus diverses pourront s’exprimer. Ainsi, je demanderai aux auditeurs s’ils estiment qu’Éric Zemmour ferait un bon président, un très bon président ou le plus grand président de tous les temps ? Vous répondez au 32 10", déclare-t-il avant d'ajouter : "Je poserai également cette question : Anne Hidalgo sera donc candidate à l’élection présidentielle. Est-ce selon vous une mauvaise nouvelle, une très mauvaise nouvelle ou la plus grande catastrophe pour l’humanité depuis la peste bubonique de 1347 ?".