La chronique de Laurent Gerra du 24 septembre 2021

L'humoriste prend le ton de François Lenglet pour parler de l'accumulation d'épargne des Français à la suite de la crise sanitaire. "Il y a du pour et du contre. Quand on épargne, on ne dépense pas, donc ça fait des économies. Mais le contre, c'est que quand on économise, ça fait des faillites, donc des dettes, donc au bout du compte, des dépenses. Donc en résumé, plus on économise, plus on dépense. C'est ce qu'on appelle le paradoxe du SIF : le syndrome inflationniste français", explique Laurent Gerra sous les airs du journaliste économique.

Que faire avec le SIF ? François Lenglet, imité par l'humoriste répond : "Il y a plusieurs écoles de pensée. Certains veulent élargir le SIF quoi qu'il en coûte, quitte à creuser le trou. Mais d'autres recommandent de raser le SIF. Vous le voyez, les spécialistes ne sont pas d'accord", précise Laurent Gerra dans la peau du journaliste.