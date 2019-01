publié le 23/01/2019 à 09:42

Ce mercredi 23 janvier, mademoiselle Jade reçoit Nicolas Sarkozy qui se paye une chaîne d'informations française : "Chaque année, grâce à BFMTV, on sait qu'il neige en hiver". Toutefois, l'ancien président voue une grande admiration pour les journalistes : "Avoir fait tant d'années d'études pour se faire insulter et taper dessus tous les samedis avec les gilets jaunes et affronter la neige, le verglas et des températures glaciales, je leur tire mon bonnet."





L’état français lâche officiellement Carlos Ghosn et cherche désormais un nouveau PDG pour diriger l'entreprise Renault. Un choix mal compris par Patrick Bruel, qui se trompé de personne au micro : "Tu as parlé de Renaud, et s’il faut le remplacer je peux le faire, je peux tout faire, écoute ça : C’est pas l’homme qui prend la mer, c’est la mer qui prend l’homme, tintintin". Lorsque le chanteur se rend compte de son erreur, il récidive : "En tant que comédien je peux te la faire, Line Renaud, écoute : Allô Brigitte c’est Line Renaud. Je vous appelle pour prendre des nouvelles du petit". Des incompréhensions qui ont le don d'énerver mademoiselle Jade : "Bon Patrick vous êtes gentil mais on a une émission à faire, bonne journée".

Fabrice Luchini est allé voir "The Scarlett Letter" d’Angélica Liddell. Une pièce de théâtre qui a marqué l'acteur, qui en dévoile les contours à l'aide d'un article paru dans Libération : " Ce n’est ni du théâtre, ni de la danse, ni de la sculpture. C’est tout à la fois. Il y a d’abord sur scène un grand noir qui fait un numéro désarticulé et neuf hommes blancs bien gaulés". Étonnée, mademoiselle Jade ne comprend ce qu'ils font sur scène avant que l'ancien vainqueur des Césars ne poursuive : "Tout nus, ils sautent sur des tables et les renversent, tout ça est très beau, puissant, imprévisible". Jade n'est pas convaincue par cette mise en scène : "C’est dégoûtant !" avant d'arrêter net Fabrice Luchini qui cherche à aller plus loin : "Elle prend dans les mains deux sexes, puis deux autres, puis encore deux autres. C’est plus des mains qu’elle a, c’est des pelles".