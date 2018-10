publié le 29/10/2018 à 20:17

Moins de 24 heures après l'élection de Jair Bolsonaro au Brésil, la nouvelle inquiète bien au-delà des frontières du pays. L'eurodéputé écologiste français José Bové, vice-président de la commission Agriculture et Développement rural au Parlement européen, s'inquiète du "discours très populiste" et "très dangereux" du nouveau président brésilien. Il s'interroge, au micro de RTL dont il est l'invité, sur la nature du mandat présidentiel à venir.



"Va-t-il être en capacité de mettre en pratique ce discours qui est un discours un peu cinglé ? On va voir. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'Assemblée nationale ça ne va pas être facile", prévoit José Bové. Le député européen connaît bien le Brésil, notamment sur la question de ses paysans et de la forêt amazonienne, couramment qualifiée de "poumon de la planète".

Cette question écologique est loin d'être anecdotique après l'arrivée au pouvoir de ce climato-sceptique assumé. "Le poumon de la planète risque d'être détruit", estime José Bové. Jair Bolsonaro envisage déjà de supprimer le ministère de l'Environnement et de l'intégrer au ministère de l'Agriculture. Il veut également, comme Donald Trump l'a fait pour les États-Unis, faire sortir le Brésil de l'Accord de Paris sur le climat.