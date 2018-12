publié le 28/12/2018 à 10:47

Ce vendredi 28 novembre, Mademoiselle Jade commence par accueillir Valéry Giscard d'Estaing. L'ancien président, qui ne peut pas se rendre "en Zambie, où la chasse aux lions et aux léopards est ouverte", se consolera en regardant "Chasseur de l'extrême" sur la chaîne Chasse & Pêche, une émission "qui me rappelle que moi aussi je suis un chasseur de l'extrême". Et Valéry Giscard d'Estaing continue : "À 15h10, je regarderai 'L'art de la chasse'. À l'île Maurice, les amateurs de chasse respectent la nature et l'environnement. Moi aussi j'ai respecté la nature : quand j'ai descendu le dernier dodo de l'île Maurice. Quand je revois ce bon gros volatile qui me regardait avec ses beaux yeux dorés, pan ! Ça me fait quelque chose..."



José Bové, lui aussi imité par l'humoriste, a prévu de regarder la télé. "Guano, sale besogne au pays des oiseaux" qui explique comme les excréments de ce volatile, ramassés à la main, servent d'engrais fertilisant. L'agriculteur, ému, explique qu'il pense avoir des points communs avec les Incas. Il s'est d'ailleurs inspiré de leur culture pour installer des toilettes sèches dans sa ferme...

Nicolas Sarkozy, plus réticent à regarder la télé, a voulu faire plaisir à sa femme et se faire "une petite soirée télé pénard tous les deux". Au programme pour le couple : "Les vacances du petit Nicolas".

Avec la montée des températures, Michel Chevalet explique le fonctionnement du corps lorsqu'on a froid. Pour cela, il s'appuie sur une maquette hyper-réaliste du corps humain : "Lorsque je passe un glaçon à cet endroit précis, ça se rétracte : c'est le fameux phénomène mystérieux qu'on appelle 'se geler les couilles'". Et rien de plus simple pour lutter contre le froid : "il suffit d'enfiler cette combinaison en latex".



Enfin, c'est Fanny Ardant, imitée par Laurent Gerra, qui a été accueillie par Mademoiselle Jade. Lorsque cette dernière lui dit que le studio est devenu plus chaleureux à son sujet, elle répond, tout naturellement : "C'est normal. Quand tu as une bouche immense comme moi, quand tu souris, c'est comme si le Soleil brillaaiiit". Et pour l'expliquer, elle prend l'exemple de son contraire : "Regarde Catherine Deneuve, elle est terriblement froide. On dirait un mois de mai dans les Vosges. Quand elle sourit, ça lui remonte les épaules tellement elle est retendue".