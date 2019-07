Le meilleur de Laurent Gerra avec Lambert Wilson et Haroun Tazieff

publié le 06/07/2019 à 09:39

Ce samedi, Laurent Gerra a commencé par imiter Lambert Wilson, qui compare la canicule à une femme : "Chaude, pénible et difficile à supporter". L'acteur explique en quoi écrire une lettre de sa main est formidable, à l'heure des textos et des tweets. "Écrire vraiment, mais écrire pourquoi ? Et surtout à qui ?", déclare-t-il poétiquement. "Écrire à la main, laisser ses doigts caresser le grain du vélin, commencer par se faire tailler le crayon puis tremper sa plume pour écrire".

Dans la nuit de mardi à mercredi, le temps s'est légèrement allongé : la minute comprise entre 1h59 et 2h du matin a en fait duré 61 secondes. Mais pourquoi un tel changement ? Selon Haroun Tazieff, imité par Laurent Gerra, durant cette seconde supplémentaire, tout aurait pu arriver. "Certains systèmes de synchronisation des grands réseaux des ordinateurs des aéroports n'enregistrent pas cette précieuse seconde, et se produisent la plus grande catastrophe aérienne d'aéronefs désorientés qui se percuteront avant de se crasher contre les parois de barrages hydroélectriques, causant des brèches faisant échapper des milliards de mètres cubes d'eau déferlant en vagues énormes engloutissant à jamais jusqu'à la mer villes et bourgades sous des torrents de boue putride..."