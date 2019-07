La chronique de Laurent Gerra du vendredi 05 juillet 2019

Laurent Gerra Intégral OK

publié le 05/07/2019 à 11:51

Ce vendredi 5 juillet, Roselyne Bachelot, imitée par Laurent Gerra, combat la canicule à sa manière. "Il y a un autre risque lié à la canicule : c'est le chaud et le froid. (...) Mais j'ai tout prévu". Mademoiselle Jade remarquant que l'ancienne ministre de la Santé est venue avec un sac : "Qu'est-ce-qu'il y a dedans?". "Des doses de vaccins", répond Roselyne Bachelot. "Vous diluez le vaccin dans un grand verre d'eau et vous buvez. Alors comme l'été arrive, dans le Ricard et le mojito, cela fait double effet".

De son côté, Guy Bedos commente les régimes détox. Tous les magazines rivalisent de régimes miracles pour détoxifier l'organisme. "Ah j'en peux plus, j'en peux plus !", lâche l'humoriste imité par Laurent Gerra. "Chaque année, les journalistes qui n'ont rien à dire nous bassinent avec le régime détox importé de Californie", s'insurge-t-il. "On s'en fout que Palema Anderson se fasse des lavements au jus de kiwi ou que Brad Pitt ne mange que des bananes", ajoute-t-il.

Patrick Sébastien, quant à lui, veut proposer des attractions sur le Tour de France, qui débute samedi. "J'ai eu un vrai délire : emmener mon Plus grand Cabouret du monde sur la Grande Boucle", lance-t-il à Mademoiselle Jade. "À chaque étape, tous les soirs une scène mobile. Je présente des attractions incroyables, toutes liées au cyclisme", explique Patrick Sébastien, toujours imité par l'humoriste. Notamment à l'affiche, Los Compressores et le duo vedette Bill et Boquet.