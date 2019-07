La chronique de Laurent Gerra du 3 juillet 2019

publié le 03/07/2019 à 10:57

Les soldes estivales ont débuté, et Fanny Ardant se laisse tenter : "Tu sais, il n'y a pas que les femmes sublimes comme moi qui font les soldes, toi aussi tu peux y aller si tu veux", dit-elle à Jade, en toute amitié.

Patrick Sabatier, toujours à l’affût des bonnes affaires, lance un "avis de recherche" pour "un poste d'animateur soldé, en bon état si possible et en prime time", car la saison n'est pas encore terminée.

Ce matin, José Bové rapporte de la "briquette de chèvre", du "vrai fromage" bien vivant : "Si j'veux pas qui bouge y vaut mieux que j'm'assoye dessus", prévient-t-il. Pour les soldes, l'agriculteur a prévu de "se saper un peu plus classe", "fini les chemises réversibles et les vestes en peau de mouton". Mais il est "effaré par les prix" : "la brosse à dent d'occas' c'est carrément de la folie, c'est 20 centimes et elle est même pas en crin de sanglier comme celle que j'ai à la ferme !".

Jack Lang arbore une splendide tenue de foot, celle de la commune vosgienne de Saint-Dié, pour participer à un tournoi dont la recette sera reversée à l'ALCA : "l'Association de Lutte Contre l'Aérophagie".