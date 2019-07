La chronique de Laurent Gerra du jeudi 4 juillet 2019

publié le 04/07/2019 à 10:24

Dans le Sud-Ouest notamment en région Aquitaine, une chaleur caniculaire est annoncée ce jeudi 4 juillet. Voici les préconisations d'Alain Juppé : "Un moment j'envisageais de déplacer gratuitement toute la population bordelaise jusqu'à la plage de Montalivet sur la côte Atlantique (...) parce que c'est une plage naturiste et pour pas crever de chaud le mieux c'est de se foutre complètement à poil".

Quant à Valérie Giscard d'Estaing il se confie sur sa méthode pour ne pas souffrir de la canicule : "Depuis mon plus jeune âge j'ai le réflexe bonne minéralité. Volvic bonne mine, bonne minéralité !", chantonne-t-il. "Je vais boire de la Volvic, je ne veux pas connaître le sort de tous ces petits vieux de la maison de retraite qu'on va retrouver tout rabougris en train de se déshydrater et de se dessécher comme des morilles", explique-t-il.

"On étouffe hein ?", interroge Nicolas Sarkozy. "On a du mal à respirer. C'est bien simple on se croirait dans un discours de François Hollande", déplore-t-il. "Comme je viens d'entendre sur RTL mon excellent ami Alain Juppé, je voulais juste être sûr, vous lui avez donné de l'eau ? Vous lui avez dit de mettre son bob ?", s'inquiète-t-il.