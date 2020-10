La chronique de Laurent Gerra du 30 octobre 2020

publié le 30/10/2020 à 11:10

En ce vendredi 30 octobre, le chanteur Enrico Macias est venu saluer l’équipe de RTL. "Bonjour à toi ma petite gazelle rieuse", lance-t-il à Mademoiselle Jade. "Je sais que chez vous dans la matinale, le visiteur de passage est sûr de toujours trouver un masque propre, un peu de gel hydroalcoolique pour se réchauffer les mains et le cœur. Ce qui m’amène, c’est la crise de ce coronavirus. Même si certains disent qu’on en fait trop, moi je crois que les conséquences vont être dramatiques", poursuit le chanteur.

La France entière est donc confinée pour que vous gardiez le sourire, RTL a imaginé comment les stars du divertissement d’antan auraient vu le confinement. En première ligne l’incontournable Guy Lux : "eh bien bonsoir et bienvenue dans ce ring parade du palmarès de ce confinement", aurait-il lancé.

Durant cette épidémie, il faut surtout suivre les consignes officielles et ne pas regarder, encore moins diffuser les fake News qui se propagent sur les réseaux sociaux. Faisons le point avec nos scientifiques Igor et Grichka Bogdanov. "Avec mon frère Grichka, nous avons trouvé la solution pour vaincre la Covid-19 et sauver l’humanité. Il faut quitter la planète Terre et coloniser Mars, où d'après nos études, le coronavirus n'a pas encore pris racine", lance Igor Bogdanov.