La chronique de Laurent Gerra du 06 novembre 2020

publié le 06/11/2020 à 10:15

Une étude de l'Ifop révèle la propreté des Français depuis les années 1950. "Les résultats sont franchement pas terribles", commente José Bové. L'hygiène des Français laisse en effet à désirer, on apprend que seulement 71% des hommes prennent une douche chaque jour. "C'est bien ce que je dis c'est une catastrophe écologique. 71% des Français gaspillent l'eau", poursuit l'ancien député écolo.

"Salut !!!", lance Patrick Sébastien. L'animateur a également réagi à cette étude sur l'hygiène des Français. "Moi je suis comme mon José Bové, je suis concerné par l'écologie. Si tu lis bien les chiffres, y'a 1% des hommes français qui ont réglé la question du changement de slip vu... qu'ils n'en portent pas ! C'est génial !", ajoute t-il.

De son côté, Alain Souchon est un écologiste convaincu. "J'aime bien l'écologie, c'est sympa l'écologie. On sait que la planète est foutue mais on s'en fout, on sera plus là quand y'aura plus rien sur Terre. Ma planète elle est malade, faut manger de la salade", fredonne le chanteur.