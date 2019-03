Le meilleur de Laurent Gerra avec François Lenglet et Jean Lassalle

publié le 23/03/2019 à 08:34

Le gouvernement propose une nouvelle journée de solidarité pour financer la prise en charge des personnes âgées dépendantes. L'expert en économie François Lenglet livre son analyse : "En langage macronien, ce projet peut se traduire par : "ces feignasses de Français n’en foutent pas une, on va donc leur sucrer un jour férié, ça leur donnera le goût de l’effort".



"En langage macronien, cause nationale peut se traduire par subterfuge permettant de faire bosser les Français gratos pour leur donner bonne conscience et leur faire oublier qu'ils abandonnent leurs vieux dans des maisons de retraite insalubres", poursuit-il.



Le député et berger Jean Lassalle présente "à tous les parigots, têtes de veaux" son "bioBique" intitulé L'homme en résistance et alerte ses "compatriotes" sur les dangers de l'Europe des technocrates "qui veut nous tondre comme les brebis et nous tatouer le cul comme les taureaux". "Venez acheter mon livre !", lance l'ancien candidat à l'élection présidentielle.