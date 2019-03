La chronique de Laurent Gerra du 20 mars 2019

publié le 20/03/2019 à 12:12

François Bayrou s'est levé de son "Pau" pour évoquer le grand débat de "BFMeuh TV", notamment entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, une rencontre qui aura lieu ce soir sur le plateau de la chaîne. Le président du MoDem ne cache pas sa fierté de figurer parmi les invités politiques de la soirée : "pour affronter la femme bleu marine et l’insoumis édenté, ils ont choisi celui qu’on appelle sur le ring : le bourreau du Béarn", dit-il, confiant.



Les déclarations de candidatures à la mairie de Paris se multiplient. L’ancien maire de la capitale, Bertrand Delanoë nous aide à faire le point : "Paris est la plus belle ville du monde… oooooooh… il est normal qu’elle attire toutes les convoitises… miam miam…", explique le socialiste avant de lancer un nouvel appel pour le développement des "bars" "à jus" et "à barbe".

L’ancien premier ministre et sinologue distingué, Jean-Pierre Raffarin se penche ce matin sur la tribune pro-européenne publiée par Emmanuel Macron la semaine dernière. L'élu convoque à nouveau son "ami Confusius" pour résumer sa pensée : "Si l’Europe est dans les choux, ça va péter à Bruxelles !", prévient-il, avant de conclure "Macron doit mener l’Europe à la baguette !"

L’éthylotest antidémarrage est actuellement testé en France comme solution alternative au retrait de permis. En bon consultant scientifique, Michel Chevalet nous éclaire sur le sujet à l'aide d'un "prototype de Français", Gérard Depardieu.