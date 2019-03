La chronique de Laurent Gerra du 19 mars 2019

publié le 19/03/2019 à 11:11

En réponse à la tribune pour l’Europe d’Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon a lui aussi publié une tribune où il fustige l’Union Européenne et où il juge le président dangereux et prêt à entrer en guerre contre la Russie. Le chef de la France Insoumise rumine "pourquoi (...) qu’à chaque fois que je passe dans votre matinale macroniste qui pue le fric, on m’envoie des jingles en pleine face, hein ?".



Ségolène Royal est revenue auprès de Télé Loisirs sur le peu de soutien de François Hollande lors de la présidentielle de 2007 alors même que son compagnon "la trompait". l'ancien président de la république dit "Noooooon !" à ces accusations, "J’y peux rien, moi, si c’est Bibi qu’a décroché le gros lot ! Elle est jalouse. En même temps, je la comprends", assure t-il, avant que Mademoiselle Jade lui demande "Ça va, les chevilles ?".

José Bové a commenté le naufrage du "Grande America", responsable d'une nouvelle marée noire sur les côtes françaises : "Ils ont encore tout dégueulassé nos côtes, avec leur pétrole. C’est dégoûtant !", dénonce t-il.

Le pape François est venu saluer "sœur Jade" et "Yvus Calvinus" pour fêter ses 6 ans au Vatican. Le souverain Pontife évoque notamment le cardinal Barbarin, qui a pris "6 mois avé sursis", conseillant à propos des agressions supposées courantes à Rome "Il faut courir très vite dans les jardins dou Vatican… hi, hi, hi…".