Le meilleur de Laurent Gerra avec Enrico Macias

publié le 23/01/2021

Alors que cette période de crise sanitaire continue de bouleverser nos quotidiens, Enrico Macias compte se faire vacciner : "Bien sûr que je vais me faire vacciner ma petite princesse. Mais je n'aime pas trop les piqûre mais je sais dans ma chair que le vaccin c'est vraiment important."

"Cela date du temps où je m'appelais encore Gaston et qu'on était avec toute la famille, En ce temps-là mon cousin Aziz, il avait adopté un renard du désert, un joli petit fenec tout doux et tout doré comme mon poncho. Ce renard il s'appelait Georges le Fenec. Au fur et à mesure, Georges le Fenec s'est habitué à la maison, il sortait, il rentrait comme il le voulait. Mais un jour, Tata voulait faire un couscous et à trouver son sac à pois chiches dans la réserve et tonton Abdel s'est fait bouffer la moitié de ses babouches du dimanche, celles tout en cuir avec des arabesques en doré sur le dessus."