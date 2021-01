La chronique de Laurent Gerra du 19 janvier 2021

publié le 19/01/2021 à 10:43

Les nouvelles mesures prises pour contrer l'épidémie de coronavirus ne sont pas sans évoquer notre série expérimentale "Les Sinoks". L'épisode du jour raconté par l'inoubliable Claude Piéplu s'intitule "Le couvre-feu". "En ce temps-là, sur la planète Sinok, le Sinok Castex hésitait. Après avoir annoncé pendant plusieurs jours que le confinement n'était pas exclu, qu'il n'était pas envisagé mais restait une éventualité non-éventuelle de probabilité improbable, il décida finalement d'instaurer un couvre-feu à 18 heures sur tout le territoire. Les Sinoks n'avaient ainsi plus qu'un seul droit : travailler ! ".

De son côté Jean Lassalle nous parle de son canard. Une épidémie de grippe aviaire sévit en ce moment dans le sud-ouest de la France : des milliers de canards sont abattus dans le Gers, les Landes et les Pyrénées. "Mes chers compatriotes de France et d'Outre-Mer, bonjour !", lance l'homme politique qui entend abattre son canard "sur arrêté préfectoral". "Je n'ai pas réussi à le zigouiller : je l'aime comme un membre de la famille, mais quand je vois ses belles cuisses, même cru, j'ai envie de le bouffer !"

L'ancien gendre de Patrick Balkany a été mis en examen pour recel, abus de biens sociaux et blanchiment aggravé dans l'enquête sur la société "Semarelp". "Mensonge !", répond l'ancien maire de Levallois-Perret. "Ils ont décidé d'emmerder toute la famille : bientôt ils vont s'en prendre à ma nièce. Elle a six ans, elle s'occupe de la comptabilité de la 'Semarelp'", lance-t-il. "Chez les Balkany, on est précoce !", dit-il avec fierté.